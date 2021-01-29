В Брянской области задержали нарушителя государственной границы

В Климовском районе Брянской области 27 января сотрудники регионального пограничного управления задержали гражданина Украины, который попытался незаконно проникнуть в Россию.

Мужчина хотел пешком перейти границу в обход установленных пунктов пропуска. При проверке у иностранного гражданина обнаружили просроченные документы, удостоверяющие личность.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении госграницы без действительных документов на право въезда в Россию. Задержанному грозит или штраф до 200 тысяч рублей, или до двух лет лишения свободы.

Если у вас возникли вопросы о порядке пересечения государственной границы, за консультацией можно обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Брянской области по адресу: 241007, город Брянск, улица 3 Июля, дом 1, телефон: 8(4832) 72-26-10, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Брянской области.

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