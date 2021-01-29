В Брянске ждет суда водитель, сбивший 16-летнюю девочку на переходе

В Брянске будут судить жителя Калужской области, который сбил 16-летнюю девочку на переходном переходе. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Авария случилась 1 декабря прошлого года около 18.45 на проспекте Московском в Фокинском районе. По версии следствия, 27-летний водитель "Ниссан Алмера" ехал со скоростью не меньше 100 километров в час. К тому же, проехал на красный сигнал светофора.

На регулируемом пешеходном переходе у дома №89 автомобилист сбил девочку, которая переходила дорогу.

- Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Фокинский районный суд, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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