Трех жителей Климовского района будут судить за контрабанду сигарет

В Брянской области трех жителей Климовского района будут судить за контрабанду белорусских сигарет. Следователи считают, что они действовали в составе организованной преступной группы вместе с гражданами Украины. С октября 2019-го по январь 2020 года они попытались переместить через государственную границу России на Украину табачные изделия. Стоимость партии была больше шести миллионов рублей.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело будут рассматривать в Климовском районном суде.

- Санкция по статье "Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенное организованной группой" предусматривает от от семи до двенадцати лет колонии со штрафом в размере до двух миллионов рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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