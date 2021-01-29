В Брянске пенсионера будут судить за ДТП с пятилетней девочкой

В Брянске будут судить 70-летнего местного жителя за ДТП с пятилетней девочкой. Авария случилась около половины первого дня 26 сентября прошлого года на грунтовой дороге в поселке Белые Берега.

Пенсионер ехал на скутере. Ребенок шел по краю дороги с матерью. Водитель сбил девочку, а потом уехал домой. Он не вызвал скорую и полицию.

Девочка получила травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения будут рассматривать в Фокинском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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