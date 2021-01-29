Фото: телеканал "Городской".

В Брянске убрали новый светофор на улице Трудовой. На перекрестке оставили только регулировщик на улице Советской для пешеходов. А на Трудовой перейти дорогу можно по "зебре".

Это сделали после жалоб водителей. На Советской постоянно образовывались пробки. Автомобилисты посчитали, что всему виной - новый светофор.

Убрали объект специалисты дорожного управления, сообщает "Городской". Не было претензий по этому поводу и у ГИБДД. После этого заторы ни на Советской, ни на Трудовой не образуются.

Горожане недоумевают, что новые светофоры устанавливают без каких-то исследований: нужны ли они. Водители считают, что в городе можно убрать еще много новых светофоров.

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