Брянским подросткам после 2 февраля разрешили посещать ТРЦ без родителей

Брянским подросткам после 2 февраля разрешили посещать торговые центры без родителей. Ранее введенный запрет продлевать не будут. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба 28 января.

До 2 февраля также действовал запрет на проведение корпоративов в кафе. Его тоже продлевать не стали. Кроме того, кафе и рестораны могут раотать до трех часов ночи.

Из ограничений в Брянской области остались только заполняемость залов на спортивных и культурных мероприятиях. А также продлили самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет. Теперь она действует до 14 февраля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».