В Брянске ищут пропавшего 18-летнего Владислава Губайдулина

Фото: поисковый отряда "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшего 18-летнего Владислава Губайдулина. Молодой человек исчез 27 января, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. Владислав был одет в черную куртку с капюшоном, белую толстовку, черные спортивные штаны, черную шапку, обут - в темно-синие кроссовки с белой подошвой. С собой у него был черный рюкзак.

Если вы видели Владислава Губайдулина или знаете, где он может находится, сообщите с полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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