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Общество

В Брянской области ослабили ограничения для спортивных и развлекательных организаций

Такое решение принял региональный оперативный штаб
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области ослабили коронавирусные ограничения для спортивных и развлекательных организаций. Такое решение принял сегодня, 28 января, региональный оперативный штаб, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

На Брянщине разрешили спортивные и физкультурные мероприятия для всех возрастов. Однако заполняемость трибун не должна превышать 25 процентов. Также возобновляется творческая работа учреждений искусства, развлекательных центров и кинотеатров при заполняемости залов не более 50 процентов.

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