В Брянске за месяц вывезли 35 тысяч тонн снега

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за январь с городских улиц вывезли 35 тысяч тонн снега. Продолжили коммунальные службы чистить дороги и в четверг, 28 января. Снегопад начался еще ночью. Дороги начали посыпать песко-соляной смесью. Всего израсходовали 570 кубометров соли и песка.

Днем на улицы выехали 25 комбинированных дорожных машин, 15 тракторов, 14 самосвалов, 6 грейдеров, 9 погрузчиков, 2 снегопогрузчика, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Вручную остановки и тротуары вышли очищать 200 человек.

С начала зимы в каждом районе города круглосуточно дежурят бригады, которые оперативно могут устранить последствия снегопада.

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