«Брянскфармацию» заподозрили в темной многомиллиардной истории

«Брянскфармацию» заподозрили в темной истории на несколько миллиардов рублей. Об этом рассказало издание «Коммерсант». Журналисты сообщают, что госзакупками брянской организации заинтересовались в федеральной антимонопольной службе.

Выставленная предприятием закупочная документация не содержала необходимых четких формулировок. Но после отмены рамочной закупки организация заключила договоры с 22 поставщиками. После получения решения федеральной антимонопольной службы их исполнение прекратилось.

Однако затем старая документация на 7 миллиардов рублей вновь была размещена без указания цены за единицу продукции. Таким образом, по факту решение федеральной антимонопольной службы оказалось не исполнено.

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