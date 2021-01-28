Брянские осужденные выплатили потерпевшим 23,6 миллиона рублей

В Брянской области осужденные выплатили за прошлый год потерпевшим 23,6 миллиона рублей. В колониях находятся больше 1000 заключенных, которые имеют исполнительные листы. Они должны возместить материальный или моральный вред от преступлений, а также выплатить алименты.

99 процентов осужденных, имеющие исковые требования, трудоустроены, сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. На производствах при исправительных учреждениях трудятся 961 человек.

В колониях освоили выпуск швейного, дерево- и металлообрабатывающих направлений. По федеральным программам закупают оборудование, которое позволит увеличить количество рабочих мест. В брянских исправительных учреждениях производят спецодежду, мебель, металлические изделия для сада.

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