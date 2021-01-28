В Брянске с 29 января вновь заработает каток в Фокинском районе

Фото: пресс-служба спорткомбината "Спартак".

В Фокинском районе Брянска с 29 января вновь заработает каток на спорткомплексе "Юность". До этого площадку закрыли из-за оттепели. На улице снова стабильный минус, поэтому каток откроют для посетителей.

Каток в Фокинском районе - самый большой в городе. Он располагается за парком железнодорожников. По будням работает с обеда и до вечера, по выходным - весь день. Технический перерыв на катке - с 18.00 до 19.00.

Проход на каток со своими коньками стоит 100 рублей, сообщают в спорткомбинате "Спартак".

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