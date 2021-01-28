В теплицах Брянска взошли 19 тысяч луковиц тюльпанов

В Брянске в тепличном хозяйстве дорожного управления взошли 19 тысяч луковиц тюльпанов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в тепличном хозяйстве дорожного управления взошли 19 тысяч луковиц тюльпанов. Их посадили под зиму еще в октябре.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Сотрудники тепличного хозяйства высадили в этом году 15 сортов. Красные, белые, розовые и даже двухцветные тюльпаны весной украсят улицы города.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Скоро в теплице повысят температуру, и тюльпаны начнут ускоренно расти, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. – К восьмому марта росточки превратятся в разноцветный ковер ярких цветов, которых хватит всем желающим горожанам.

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