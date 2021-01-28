В Брянске на улице Фокина заработали новые светофоры. Регулировщики движения светятся на пересечении улицы Фокина с улицами Ромашина и Октябрьской. Также регулировщики установили на Ромашина, Октябрьской, Тютчева и у кольца на Советской. Светофоры включили около недели назад. Все они оснащены кнопками.

Напомним, водители жалуются на засилье светофоров на улицах города. По мнению автомобилистов, пробка на улице Советской образуется именно из-за них.

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