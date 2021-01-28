В брянском микрорайоне «Речной» засняли на видео избиение человека

Избиение лежащего на асфальте человека засняли в Володарском районе Брянска. Видеоматериал появился в сетевой группе микрорайона «Речной» ночью в четверг, 28 января.

Ролик опубликовала местная жительница. Женщина пояснила, что за инцидентом наблюдала из окна своего дома.

«Тут становится страшно жить», - так прокомментировала увиденное горожанка.

По словам очевидцев, на мужчину, которой лежал на асфальте, напала группа молодых людей. Били по различным частям тела, в том числе ногами в голову.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Отмечается, что к месту ЧП выезжали аж четыре машины полиции и «скорая». Пострадавшего увезли в больницу, а участников избиения задержали - около 0.30 в районе светофора.

Официальная информация о происшествии из УМВД пока не поступала.

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