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Общество

За «растаявший» в Брянске некачественный асфальт ответят дорожники

Ремонт им придется выполнить за свой счет
Анна ЛЕВКИНА
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Сразу несколько новых дорог областного центра полноценно не пережили зиму. На отдельных участках образовались ямы и повреждения. Дефекты - и соответственно некачественную работу подрядчиков - выявили резкие перепады температур в январе. За недоделки дорожники ответят рублем.

Фотографиями плохих новых дорог в Брянске пестрят социальные сети. Водители, да и обычные горожане, массово фотографируют и жалуются на очередные ямы и выбоины. Примеры - улица Красноармейская, Фокина, проспект Московский, Бурова.

За качеством проведенных ремонтов в городе следят, в частности, специалисты мэрии. Именно они заключали муниципальные контракты на обновление улиц.

- Выявленный брак дорожники будут устранять за свой счет, - напоминают в горадминистрации. - Дело в том, что каждая из сданных дорог находится на пятилетней гарантии.

Отметим, в прошлом году на строительство и ремонт дорог в Брянске израсходовали больше 2,6 миллиардов рублей. Это на 28 процентов больше, чем в 2019-м.

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