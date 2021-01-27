В Брянске вновь ищут 37-летнего Александра Прохорова

Фото: vk.com, сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области".

В Брянске ищут 37-летнего Александр Прохорова, который ушел из дома в среду, 27 января. Информация об этом появилась в сетевой группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он уже неоднократно исчезал.

- Александр Прохоров ушел из своего дома в дневное время, - уточняют волонтеры. – Может находиться в любом районе.

Приметы: рост 164 сантиметра, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: в тыльной стороне правой руки татуировка с номером телефона.

Был одет в серый с черным пуховик, синие штаны, черные сапоги и черную кепку. С собой - темно-синяя маска.

Любую информацию о местонахождении пропавшего брянца сообщать следует на горячую линию «Лиза Алерт» либо в полицию.

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