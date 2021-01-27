На брянском участке государственной границы задержали посылку с анаболиками

Задержанный сообщил, что анаболические стероиды он заказал через интернет. Фото: пресс-служба Брянской таможни

В Брянской области на границе с республикой Беларусь таможенники задержали российского гражданина при получении им посылки с сильнодействующими веществами.

В посылке обнаружили 20 ампул тестостерона, два флакона с тренболоном и 300 таблеток, содержащих станозолол. В целом количество сильнодействующих веществ превысило 60 граммов.

Задержанный сообщил, что анаболические стероиды он заказал через интернет. Они ему необходимы из-за того, что он занимается пауэрлифтингом.

На молодого человека завели уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ. За это могут лишить свободы на срок до семи лет, рассказали в пресс-службе Брянской таможни.

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