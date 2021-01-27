В Брянской области 28 января прогнозируют мокрый снег с дождем

В Брянской области в четверг, 28 января, синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололедицу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области в четверг, 28 января, синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололедицу. Температура воздуха ночью от минус 3 градусов до плюс 2, днем от минус 1 градуса до плюс 4 градусов. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман и гололед, на дорогах гололедица.

Такая погода может осложнить ситуацию на дрогах. Управление автомобильных дорог Брянской области просит водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

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