В Брянской области коронавирусом чаще болеют пенсионеры и безработные

В Брянской области на первом месте по заболеваемости коронавирусом пенсионеры и неработающие граждане.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области на первом месте по заболеваемости коронавирусом пенсионеры и неработающие граждане. Они составляют почти 40 процентов от других категорий. 17 процентов работники предприятий прочих предприятий, по 7 процентов – медики и педагоги.
На третьей неделе 2021 года показатель заболеваемости снизился. Он составил 110, 1 против 112 за неделю до этого.
Коэффициент распространенности инфекции - 1,0. Показатель тестирования методом ПЦР - 201,8 на 100 тысяч населения в день, сообщают в оперативном штабе.
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