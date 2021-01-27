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Брянский драматический театр сможет принять 40 процентов зрителей

До этого посмотреть спектакли могли только 25 процентов
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Театральная труппа опубликовала афишу ближайших постановок.

Театральная труппа опубликовала афишу ближайших постановок.

Фото: Мария Дедкова

Брянский театр драмы имени Алексея Толстого с 22 января сможет принять до 40 процентов зрителей от общей заполняемости зала. До этого из-за коронавируса посмотреть на постановки могли только 25 процентов зрителей.

Этой радостной новостью артисты поделились на официальном сайте учреждения культуры в интернете. Также театральная труппа опубликовала афишу ближайших постановок и пригласила зрителей на спектакли.

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Культура