Брянские жители перевели мошенникам за сутки более двух миллионов рублей

В Брянской области за одни сутки зафиксировали 14 случаев дистанционного мошенничества. Всплеск телефонных обманов произошел 27 января. В целом злоумышленники смогли отнять у доверчивых граждан 2 миллиона 230 тысяч рублей.

Больше всего фактов обмана связано с банковскими махинациями. Мошенники под разными предлогами выманили данные платежных карт у девяти граждан. За один день они разбогатели на 1 миллион 945 тысяч рублей.

Три жителя Брянщины потеряли деньги при попытке заказать товары на популярных сайтах. Поверив в обещания выгодного трудоустройства, без 260 тысяч рублей осталась жительница региона. Еще одна женщина, решившая приобрести криптовалюту, перевела мошеннику 15 тысяч рублей.

По всем случаям проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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