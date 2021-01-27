Брянский "Сириус" переименовали в "ОГМА"

Брянский центр одаренных детей "Сириус" переименовали в "ОГМА". Аббревиатура расшифровывается как "Оригинальные, Гениальные, Молодые, Активные". Центр должен открыться в этом году.

- Его работа направлена на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей по различным направлениям, - говорят в пресс-служба Брянской областной Думы. - Это спорт, искусство и наука.

Напомним, для центра ремонтируют здание на улице Протасова в Бежицком районе. На реконструкцию выделяли 100 миллионов рублей. Центр должен был открыться еще в сентябре прошлого года. В нем будут учиться порядка ста детей.

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