В Брянской области будут судить 32-летнего экстремиста

В Брянской области задержали 32-летнего жителя Сельцо, которого обвиняют в призывах к экстремизму. По версии следствия, 7 апреля 2020 года мужчина 1988 года рождения написал в интернете комментарий, призывающий к преступлениям на почве религиозной ненависти и вражды.

Уголовное дело направили в Сельцовский городской суд Брянской области. Обвиняемому могут дать пять лет лишения свободы. Расследование дела проводили сотрудники регионального управления ФСБ, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».