В Фокинском районе Брянска утром сгорел частный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска утром в среду, 27 января, сгорел частный дом и две постройки во дворе. Сообщение о возгорании в переулке Транспортном поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 9.22. На место выехали пожарные машины.

Оказалось, что полностью горит жилой дом и две хозяйственные постройки. К счастью, жильцы успели покинуть дом. С пожаром справились в 10.37, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В огне никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелся дом.

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