В Брянской области коронавирусом заболели 187 жителей за сутки

В Брянской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 187 жителей. Выздоровели 166 человек. Ни одной новой смерти не зарегистрировали. Такие данные опубликовали 27 января в оперативном штабе.

За 24 часа провели 1938 тестов на ковид. Всего в Брянской области выполнили больше 409 тысяч исследований.

Общее число заболевших в регионе составляет 28358 человек. Из них вылечились 27223 пациента, умерли - 238.

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