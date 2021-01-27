Житель Рогнединского района получил условный срок за угрозу отрубить голову

32-летний житель Рогнединского района получил год условно с испытательным сроком полтора года за угрозу убийством. В суде установили, что обвиняемый поссорился со своей сожительницей. Он взял на кухне топор, вошел в зал и крикнул женщине: : «Я тебе голову отрублю!» После начал приближаться к ней.

Она испугалась за свою жизнь, выбежала из дома. И сообщила о случившемся в полицию.

- Приговор пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».