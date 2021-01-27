Под Брянском у памятника водителям заработал светофор

Под Брянском у памятника воинам-автомобилистам заработал светофор. Стойки регулировщика подсвечены светодиодными лентами. Это позволяет увидеть сигнал издалека.

В этом месте раньше располагалась зебра. На дороге действовало ограничение скорости, стояли камеры фотофиксации нарушений. Но не всегда это спасало от ДТП. Правда, чаще попадали в них не пешеходы, а автомобилисты.

Это участок федеральной трассы. За инфраструктуру на ней отвечает управление дорог Москва-Бобруйск.

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