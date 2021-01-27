В Брянске на 15 участников несанкционированного митинга завели административные дела

В Брянске на 15 участников несанкционированного митинга, который прошел 23 января, завели административные дела. Их будут рассматривать в суде.

Задержанных подозревают в нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Санкция по административной статье предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на 40 часов.

Среди нарушителей 13 мужчин и две девушки, сообщают "Брянские новости".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».