В Брянской области ищут пропавшего 65-летнего Александра Васина

Фото: поисковый отряда "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 65-летнего Александра Васина. Мужчина исчез 5 января в городе Дятьково. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в группе в соцсети.

Пользователи сообщают, что видели похожего мужчину на днях в Брянске.

Приметы Александра Васина: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы. Пенсионер был одет в серую болоньевую куртку, черные штаны, обут - в черные резиновые сапоги.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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