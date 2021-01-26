В Брянске на перекрестке Ульянова с Комсомольской перекроют движение

Ограничение движения транспорта связано обустройством ливневой канализации по улице Комсомольской. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска с десяти часов вечера 26 января до шести часов утра 27 января перекроют движение в районе перекрестка улицы Ульянова с улицей Комсомольской.

Ограничение движения транспорта связано с обустройством ливневой канализации по улице Комсомольской.

Объехать место ремонта можно будет по улице Ухтомского, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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