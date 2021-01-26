В Володарском районе Брянска 27 января отключат воду

Воды не будет 27 января с 9.00 до 19.00 в следующих домах.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Володарском районе Брянска отключат водоснабжение. Это связано с подключением к системе дома по улице Красный Маяк.
Воды не будет 27 января с 9.00 до 19.00 в следующих домах:
– улица 2-я Мичурина, №№38А, 38, 40 и 42;
– улица Мичурина, №№78, 80, 81 и 81А;
– улица Льва Толстого, №№13 и 40;
– улица Гудок, №№13, 14, 15 и 16.
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