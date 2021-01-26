У жителей Брянской области за два дня нашли 23 единицы незаконного оружия. В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал».

В целом сотрудники полиции и ФСБ выявили 43 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов. Правоохранители завели 16 уголовных дел. В 18 случаях назначили экспертизу. Девять владельцев добровольно отдали свое оружие.

Помимо оружия из незаконного оборота изъяли 1462 боеприпаса различного калибра и 15 основных частей к оружию, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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