Фото: группа «Храм-памятник «Неопалимая Купина» г. Дятьково» в vk.com.

Федеральный телеканал продолжил съемки передачи о Брянской области. Накануне, 25 января, журналисты телеканала «Звезда» побывали в городе Дятьково.

Съемки прошли, в том числе, в церкви Божией Матери «Неопалимая купина». Как сообщили прихожане, настоятель рассказал гостям о единственном в мире храме с Хрустальным иконостасом.

Напомним, на Брянщину приехала съемочная группа телеканала «Звезда». Они готовят тематический выпуск передачи «Круиз-Контроль», посвященный достопримечательностям Брянской области.

Телеведущая Юлия Розенберг уже побывала на Партизанской поляне. 24 января здесь прошли съемки сцен из партизанского быта. Показ передачи запланирован на 13 февраля в 12.30.

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