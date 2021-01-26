Старейшего брянского фотографа Николая Романова похоронят 26 января

Старейшего брянского фотографа Николая Романова похоронят на Центральном кладбище в Советском районе. Церемония прощания состоится во вторник, 26 января. Николая Степановича захоронят на Аллее Славы, сообщают коллеги.

Напомним, Николай Степанович ушел из жизни 24 января. Ему был 91 год.

В Брянск Николай Романов переехал в 1996 году. Работал в фотохудожественной студии «Журналист», где трудился до ухода на пенсию. Он стал автором снимков нашего города и его жителей, которые много лет выпускались на открытках и в альбомах.

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