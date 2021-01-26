Брянца осудили на год за экстремистский комментарий в сети

К одному году лишения свободы условно приговорил суд 36-летнего жителя Брянска, который оставил экстремистский комментарий на новостном сайте. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры во вторник, 26 января.

Уголовное дело рассмотрели в Володарском райсуде города. Фигуранта обвиняли в публичных призывах к экстремизму с использованием онлайн-технологий.

Доказали, что преступление брянец совершил в апреле прошлого года. Он опубликовал в сети комментарии, которые касались уничтожения лиц определенного вероисповедания.

Суд приговорил виновного к вышеуказанному наказанию с испытательным сроком в один год.

- Дело расследовал следственный отдел регионального УФСБ, - добавляют в надзорном ведомстве.

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