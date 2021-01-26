В Брянске ищут свидетелей аварии на смоленской трассе

В Брянске полицейские ищут свидетелей автоаварии на трассе Орел-Смоленск. ДТП случилось около шести часов вечера в понедельник, 25 января, на 130-м километре дороги.

Автомобиль, предположительно "Шкода Октавиа", ехал со стороны Смоленска в сторону Брянска. Водитель сбил 24-летнего пешехода, который переходил дорогу по "зебре" и уехал.

У пострадавшего диагностировали ушибы рук, колена и крестца. Молодого человека отпустили домой с назначением лечения.

Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите в полицию.

Дежурная часть МО МВД России «Брянский»: (84832) 67-04-02, 67-04-03.

ОГИБДД МО МВД России «Брянский»: (84832) 67-04-32

Адресу: п. Путевка, ул. Рославльская д.4.

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