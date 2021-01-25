В Брянске студенты отпраздновали "свой" день ледовой программой

В Ледовом дворце Володарского района для студентов подготовили спортивную эстафету. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Спортивно-развлекательной программой отпраздновали в Брянске День российского студенчества в понедельник, 25 января. Ее организовали в ледовом дворце Володарского района. А участниками стали студенты девяти вузов и ссузов города, отличившиеся в учебе. И, конечно же, Татьяны.

Для ребят подготовили спортивную эстафету, свободное катание и фотоконкурс.

- Это позволило не только укрепить связи между учебными заведениями, но и помогло студентам теснее подружиться и завести новые знакомства, - говорит председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства мэрии Ольга Иванова.

В Брянске День студенчества отпраздновали спортивно-развлекательной программой на льду. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Подобное мероприятие в Брянске устраивают не впервые. Однако в 2021-м из-за пандемии коронавируса количество участников пришлось сократить. Те же, что приехали в ледовый дворец, соблюдали масочный режим и другие санитарные правила, отмечают в пресс-службе горадминистрации.

Кстати, студенческий праздник в понедельник, 25-го, состоялся и на площади Партизан. Его организовала Советская райадминистрация Брянска. Он включал в себя спортивные соревнования со сладкими призами.

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