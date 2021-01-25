Телефонные мошенники выудили у брянцев 3,3 млн рублей на неделю

Больше 3,3 миллиона рублей перевели телефонным мошенникам жители Брянской области в последнюю неделю. Такие данные обнародовала пресс-служба УМВД по региону в понедельник, 25 января.

Всех потерпевших - 43. Все они написали заявления в полицию. Правоохранители уточняют обстоятельства происшествий. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

- В большинстве случаев неизвестные сработали по наипопулярнейшей схеме со звонком из банка, - говорят в УМВД. - Собеседникам сообщали о подозрительном денежном переводе, возврате ошибочно списанной суммы, блокировке счета, получении кредита, компенсации или бонусов. После этого они уточняли данные банковских карт и баланс. Впоследствии потерпевшим приходили смс-сообщения с кодами подтверждения операций. Их жертвы самостоятельно передали мошенникам. И лишилась своих сбережений.

Уточним, по такой схеме мошенники обманули 27 брянцев. А заработали на этом около 3,2 миллиона рублей.

На втором месте по популярности оказались мошенничества, связанные с размещением объявлений на различных сайтах. Так, к примеру, 25000 рублей лишился 29-летний житель Фокинского района Брянска. Приобретая кухонный гарнитур, он перевел продавцу 25 тысяч рублей в качестве аванса. Однако товара так и не дождался. При подобных обстоятельствах 20000 рублей лишился 48-летний житель Советского района, «покупая» автомобиль.

Еще больше примеров мошенничеств доступно по ссылке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».