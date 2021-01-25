Если вам «до лампочки»

Фото: АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области информирует, что за выброшенную в общий контейнер использованную лампу нарушители теперь будут платить от двух до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

С 1 января 2021 года вступили в силу правила обращения с отходами производства и потребления электрических ламп, а также их накопление и использование отходов, которые могут причинить вред здоровью граждан, животных и растений.

За несоблюдение требований к охране окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке и утилизации отходов производства предусмотрена административная ответственность:

для граждан — в размере до 2 тыс. руб.;

для должностных лиц — до 30 тыс. руб.;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — до 50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юридических лиц — до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По словам руководителя экологической службы регионального оператора Татьяны Корытиной, не все использованные лампы можно выбрасывать в контейнер для бытовых отходов. Безопасными для экологии считаются только светодиодные лампы. А вот энергосберегающие и люминисцентные лампы содержат ртуть, они относятся к отходам первого класса опасности, так как не только наносят вред окружающей среде, но и представляют угрозу жизни и здоровью людей. Выбрасывать их вместе с коммунальными отходами нельзя! Согласно действующему законодательству, организовать места накопления ртутных ламп должны управляющие компании. Вывоз с мест накопления должны осуществлять только организации, имеющие лицензию на сбор и транспортирование отходов первого класса опасности. Эти отходы подлежат утилизации на специальных предприятиях.

АО «Чистая планета» имеет расширенную лицензию и может осуществлять сбор и транспортирование к месту временного накопления для дальнейшей отправки на утилизацию и переработку отходов, содержащих ртуть. Таким образом, ТСЖ или управляющие компания должны заключить договор на транспортирование энергосберегающих ламп, которые они приняли от населения.