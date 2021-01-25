Жителям Брянской области до 31 января продлили сроки оплаты за электричество

Жителям Брянской области продлили сроки оплаты за электричество. Об этом сообщили в энергоснабжающей компании. В текущем месяце заплатить за электроэнергию можно до 31 января включительно. Оплатить можно любым удобным для клиента способом.

Напомним, с начала года в регионе перешли на новую программу начисления платежей. Из-за этого квитанции потребителям направили позже обычного. В компании пояснили, что из-за переноса базы данных, часть информации отобразилась с ошибками.

Поэтому некоторым потребителям пришли квитанции, в которых отсутствовала графа для текущих показаний счетчиков. В таком случае их можно написать на любом свободном месте на квитанции. Также текущие показания можно вместе с номером лицевого счета направить на электронный адрес gesbb@elektro-32.ru.

Если потребитель не согласен с начислением, он может передать квитанцию с данными, не оплачивая ее. В следующем месяце ему сделают перерасчет.

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