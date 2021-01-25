Брянцев предупредили о дожде и сильном ветре во вторник

Жителей Брянской области предупредили о дожде и сильном ветре во вторник, 26 января. Ночью и утром на дорогах будет скользко. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 15-20 метров в секунду. Порывы могут достигать 22 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью и днем в регионе прогнозируют от ноля до плюс пяти градусов. Погода будет облачной.

Из-за непогоды могут случаться обрывы линии электропередач, коммунальные аварии и падение деревьев и ветхих конструкций. Жителей просят быть осторожными.

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