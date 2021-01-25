Брянец отработает 200 часов за повторное пьяное вождение

В Мглинском районе осудили 21-летнего местного жителя, которого уличили в повторной пьяной езде. За совершенное преступление он отработает 200 часов, сообщает пресс-служба Брянской области.

В суде доказали, что фигуранта уголовного дела уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Однако нарушитель проигнорировал запрет и вновь сел за руль в состоянии опьянения.

- Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года, - отмечают в надзорном ведомстве.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

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