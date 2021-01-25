В Брянске опровергли информацию о прорыве газопровода на улице Молодой Гвардии

В мэрии Брянска опровергли информацию о прорыве газопровода на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе. Накануне сообщали, что авария случилась в районе дома №14. Но в единой дежурно-диспетчерской службе это не подтвердили.

- В результате интенсивного снеготаяния произошло неизбежное в таких случаях пополнение канализационного коллектора талыми водами, - поясняют специалисты. - Поэтому избыточный воздух из трубы вытеснялся на поверхность через отверстие в крышке люка.

Это штатная ситуация, она не угрожает окружающим.

В Брянской городской администрации просят в случае коммунальных аварий звонить по номеру "112".

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