В Выгоничском районе женщина накинулась с молотком на 82-летнего пенсионера

В Выгоничском районе 38-летнюю женщину будут судить за разбойное нападение на пенсионера. По версии следствия, она накинулась со слесарным молотком на своего знакомого, 82-летнего местного жителя. Нападавшая требовала деньги. Она успела не меньше 10 раз ударить пожилого мужчину по голове и лицу.

Забрав 500 рублей, злоумышленница убежала.

- Женщину обвиняют по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Подозреваемой грозит до десяти лет колонии.

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