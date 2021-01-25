В Брянске снова затопило пешеходный переход на мясокомбинате

В Фокинском районе Брянска снова затопило пешеходный переход у остановки "Мясокомбинат". Видео огромной лужи опубликовали в социальных сетях в понедельник, 25 января. По словам пользователей, она образуется в этом месте каждый раз после сильного дождя. Или, как сейчас, после активного таяния снега.

На проспекте Московском прокладывали новую ливневку. Но она не помогает решить проблему.

В комментариях отметили, что при оттепели подобные лужи встречаются повсеместно.

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