Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Брянске возросло до трех .Медицинская помощь понадобилась 65-летнему кондуктору. Напомним, до этого сообщалось, что травмы получили двое пассажиров.

Автоавария случилась в начале седьмого вечера в пятницу, 22 января, у дома №26 на улице Авиационной. 34-летний водитель автобуса "ЛиАЗ" ехал в крайней левой полосе. Он не соблюдал дистанцию и врезался в такой же автобус, который двигался попутно. За рулем второго "ЛиАЗа" был 49-летний мужчина.

У 60-летней пассажирки диагностировали ушибленные раны лица. 38-летняя женщина ушибла позвоночник. У кондуктора диагностировали ушибы бедра, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Водители были трезвыми в момент аварии. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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