В Брянске пожаловались на пробку на улице Советской

Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

В Брянске пожаловались на дорожный затор на улице Советской. Об этом автомобилисты написали утром в понедельник, 25 января, в социальных сетях.

Пробка собирается ежедневно на светофоре после детской поликлиники на пересечении с улицей Трудовой.

– Зачем нужен ненужный светофор, если без него все прекрасно функционировало, и пробок не было? – задаются вопросом горожане.

Другие отметили, что до установки светофора водителям сложно было выехать с улицы Трудовой, и пробка образовывалась на ней и на улице Горького.

Кстати, на прошлой неделе включили новые светофоры на улице Фокина, которые установили на ней во время капитального ремонта.

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