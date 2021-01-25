У жителя Дятьковского района нашли самодельное оружие

У 58-летнего жителя Дятьковского района нашли самодельный пистолет и несколько патронов. Полицейские провели обыск в частном доме в поселке Дружба. Хозяина задержали.

Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу. Пистолет был пригоден для стрельбы.

Владелец рассказал полицейским, что наше пакет с пистолетом около мусорного бака. А патроны - в лесу недалеко от дома. Он решил оставить находку себе.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция по ней предусматривает наказание до трех лет колонии.

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