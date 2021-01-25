В Жуковском районе водитель ВАЗа съехал в кювет и опрокинулся

В Жуковском районе водитель ВАЗ-21101 съехал в кювет и опрокинулся. ДТП случилось около половины восьмого утра в воскресенье, 24 января, на 5-м километре дороги Жуковка-Косилово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

37-летний автомобилист ехал со стороны Жуковки в сторону деревни Косилово. ОН не справился с управлением. И машина вылетела в кювет.

У водителя диагностировали травму головы, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, ссадины на лице и руках. Мужчину госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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